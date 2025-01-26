الديوان الملكي يعزي أبو رخية والحاج حسن

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي أبو رخية والحاج حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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