الديوان الملكي يعزي أبو رخية والحاج حسن

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الوكيل الإخباري- - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة أبو رخية بوفاة وليد عبدالله أبو رخية، وإلى عشيرة الحاج حسن بوفاة أمل موسى الساكت، أرملة المرحوم وليد الحاج حسن. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي أبو رخية والحاج حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.