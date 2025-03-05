الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى آل أبو غويلة، بوفاة الدكتور مهند محمد أبو غويلة، وإلى آل أبو الخير بوفاة الفنان إبراهيم أبو الخير. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعموم آل أبو غويلة وأبو الخير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.