الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعموم آل أبو غويلة وأبو الخير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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