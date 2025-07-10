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الديوان الملكي يعزي أبو هنية وأبو جاموس

العيسوي يعزي أبو هنية وأبو جاموس
العيسوي يعزي أبو هنية وأبو جاموس
 
الخميس، 10-07-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي أبو جاموس وأبو هنية.اضافة اعلان


ففي محافظة مادبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد خلف محمد أبو هنية، أحد المشاركين في معركة الكرامة، ورئيس بلدية مأدبا الأسبق، ووالد النائب راكين أبو هنية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو هنية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأكد العيسوي أن الفقيد ورفاقه وأمثالهم من رجال الوطن المخلصين سيبقون في وجدان القيادة الهاشمية والأردنيين وذاكرة الوطن.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

 وفي منطقة ماركا في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عمر فلاح أبو جاموس، شقيق العين الأسبق مخيمر أبو جاموس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو جاموس، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
gnews

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