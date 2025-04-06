الديوان الملكي يعزي ابو حسان وغوشة وأباظة

ففي محافظ البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي والعميد المتقاعد محمد حمدان أبو حسان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو حسان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج رجائي علي غوشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة غوشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم حسين عمر أباظة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أباظة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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