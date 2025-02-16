الديوان الملكي يعزي الجغبير والدباس

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين، في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الجغبير والدباس، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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