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الديوان الملكي يعزي الجغبير والدباس

العيسوي يعزي الجغبير والدباس
العيسوي يعزي الجغبير والدباس
الأحد، 16-02-2025 05:45 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الجغبير بوفاة الشاب حمزة فيصل الجغبير، شقيق الإعلامي حسين الجغبير، مدير عام صحيفة الأنباط، وبوفاة الحاجة مليحة حمد أبو حيدر، أرملة المرحوم الحاج عبدالحافظ محمد الجغبير، وإلى عشيرة الدباس، بوفاة آمنة أحمد الخريسات، أرملة المرحوم الحاج خالد العلي الدباس.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين، في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الجغبير والدباس، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
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