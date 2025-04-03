الديوان الملكي يعزي الحياصات والمرايات والدباس والخليفات

ففي محافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء محمد عبدالكريم الدبعي الحياصات، والد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد عموم عشيرة الحياصات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المرايات بوفاة الحاج محمد جراد المرايات، والد هشام والصحفي غازي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة بانيشان علي الخليفات، أرملة المرحوم نواف عبدالكريم الدباس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الدباس والخليفات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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