 
الثلاثاء 2025-02-04 06:53 م
 

الديوان الملكي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة

العيسوي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة
العيسوي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة
الثلاثاء، 04-02-2025 06:33 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لعشائر الخصاونة والصمادي والكعابنة.اضافة اعلان


ففي محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العين والنائب الأسبق المرحوم سامي علي الخصاونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخصاونة.

 وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الدكتورة خلود عبدالحافظ الكعابنة، ابنة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق المرحوم عبد الحافظ الكعابنة، وزوجة العميد المتقاعد وليد الصمادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الصمادي والكعابنة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
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