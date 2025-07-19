السبت 2025-07-19 05:58 م
 

الديوان الملكي يعزي الخماش وجبران

العيسوي يعزي الخماش وجبران
العيسوي يعزي الخماش وجبران
 
السبت، 19-07-2025 05:24 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الخماش وآل جبران.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الدكتورة سلمى  محمد الخماش، شقيقة المرحوم الفريق عامر الخماش،  تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخماش، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد محمود جبران، عميد آل لفتا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل جبران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
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