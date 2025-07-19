الديوان الملكي يعزي الخماش وجبران

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الدكتورة سلمى محمد الخماش، شقيقة المرحوم الفريق عامر الخماش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخماش، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد محمود جبران، عميد آل لفتا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل جبران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش
-
بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل
-
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء
-
الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا
-
بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها
-
مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح توسعة حضانة تجمع الظليل في الزرقاء
-
الصفدي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء