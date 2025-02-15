الديوان الملكي يعزي الداوود والعجوري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد الداوود، في العاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الداوود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد رياض العجوري، وعموم عشيرة العجوري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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