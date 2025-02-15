الديوان الملكي يعزي الداوود والعجوري

06:05 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الداوود، بوفاة اللواء المتقاعد زاهي داوود طعيمة الداوود، شقيق العميد المتقاعد زهير الداوود، وإلى عشيرة العجوري بوفاة رياض عزت العجوري، زوج الفنانة سميرة العسلي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد الداوود، في العاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الداوود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد رياض العجوري، وعموم عشيرة العجوري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.