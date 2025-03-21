الجمعة 2025-03-21 07:52 م
 

الديوان الملكي يعزي الرقاد والنعيمات والمشيني

العيسوي
العيسوي
 
الجمعة، 21-03-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الرقاد بوفاة أحمد سعود الرقاد، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة خديجة محمد النعيمات أرملة أحمد عيسى النعيمات، وإلى عشيرة المشيني بوفاة نبيه عبدالله المشيني.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشائر الرقاد والنعيمات والمشيني، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته.
 
 
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