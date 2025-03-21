الديوان الملكي يعزي الرقاد والنعيمات والمشيني

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشائر الرقاد والنعيمات والمشيني، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته.
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