الديوان الملكي يعزي الزبن والمهيرات

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الزبن/ بني صخر، وإلى عشيرة المهيرات/ العبادي.





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