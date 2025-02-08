 
السبت 2025-02-08 08:00 م
 

الديوان الملكي يعزي الزبن والمهيرات

العيسوي يعزي الزبن والمهيرات
العيسوي يعزي الزبن والمهيرات
السبت، 08-02-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الزبن/ بني صخر، وإلى عشيرة المهيرات/ العبادي.

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 ففي منطقة نتل في لواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج محمد حويلة القمعان الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة أبو السوس، في لواء وادي السير، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة صبحة سالم المهيرات، أرملة المرحوم حامد محمد المهيرات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المهيرات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

 
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