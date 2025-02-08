الديوان الملكي يعزي الزبن والمهيرات

وفي منطقة أبو السوس، في لواء وادي السير، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة صبحة سالم المهيرات، أرملة المرحوم حامد محمد المهيرات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المهيرات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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