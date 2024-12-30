الديوان الملكي يعزي الزهير وأبو الغنم والقواسمة وأبو بكر والشوابكة والقرعان

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الزهير/ قبيلة بني صخر، وأبو الغنم والقواسمة وآل أبو بكر والشوابكة والقرعان. اضافة اعلان





ففي لواء الموقر، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزهير/ قبيلة بني صخر، بوفاة العميد المتقاعد فواز محمد مطيع الزهير.



وفي محافظة مأدبا، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة أبو الغنم بوفاة ناصر علي يوسف أبو الغنم، وإلى عشيرة القواسمة بوفاة ذيب جبر القواسمة، وإلى عشيرة الشوابكة بوفاة فاطمة، زوجة فهد كريم الشوابكة.



وفي لواء قصبة عمان، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى آل أبو بكر بوفاة مصطفى سعيد أبو بكر.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة القرعان بوفاة عائشة القرعانـ، شقيقة الدكتور محمد كامل القرعان.