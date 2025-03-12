 
الأربعاء 2025-03-12 02:48 م
 

الديوان الملكي يعزي السردية

العيسوي
العيسوي
 
الأربعاء، 12-03-2025 02:37 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة السردية بوفاة محمد الزيادنة السردي، والد النائب مي السردي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السردية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
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