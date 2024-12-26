الديوان الملكي يعزي الشوابكة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة جرينة الشوابكة، بمحافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة الشوابكة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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