الديوان الملكي يعزي الشوابكة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الشوابكة/ الذيابات بوفاة الحاجة شوفة سالم الذيابات الشوابكة أرملة المرحوم الحاج طالب درويش الشوابكة، وشقيقة العين الأسبق محمد الشوابكة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة جرينة الشوابكة، بمحافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة الشوابكة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.