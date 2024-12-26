 
الخميس 2024-12-26 07:09 م
 

الديوان الملكي يعزي الشوابكة

العيسوي يعزي الشوابكة
العيسوي يعزي الشوابكة
الخميس، 26-12-2024 06:19 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الشوابكة/ الذيابات بوفاة الحاجة شوفة سالم الذيابات الشوابكة أرملة المرحوم الحاج طالب درويش الشوابكة، وشقيقة العين الأسبق محمد الشوابكة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة جرينة الشوابكة، بمحافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة الشوابكة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

سجن صيدنايا

عربي ودولي القبض على قاضي المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

وزارة العمل

أخبار محلية هام من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض

العيسوي يعزي الشوابكة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الشوابكة

جعفر حسان

أخبار محلية حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب

نيران مندلعة في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن

عربي ودولي هجمات إسرائيلية على مطار صنعاء والحديدة في اليمن

الطبيب الأردني عبدالله البلوي

خاص بالوكيل الاحتلال يمدد احتجاز الطبيب الاردني البلوي



 




الأكثر مشاهدة