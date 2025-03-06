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الديوان الملكي يعزي العبداللات

العيسوي
العيسوي
 
الخميس، 06-03-2025 03:27 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة العبداللات، بوفاة الحاج موسى عبد الحاج العبداللات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العبداللات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
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