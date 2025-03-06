الديوان الملكي يعزي العبداللات

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العبداللات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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