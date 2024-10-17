الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة العدوان بوفاة الحاج عمر عبدالله المارج العدوان، وإلى آل الطبيشي بوفاة الإعلامية آمنة الطبيشي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم قبيلة العدوان وآل الطبيشي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.