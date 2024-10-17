الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم قبيلة العدوان وآل الطبيشي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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