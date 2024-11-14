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الديوان الملكي يعزي العدوان وعلاوي

العيسوي يعزي العدوان وعلاوي
العيسوي يعزي العدوان وعلاوي
الخميس، 14-11-2024 06:42 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء  إلى قبيلة العدوان/الوريكات، بوفاة العميد المتقاعد الدكتور فواز عواد الوريكات العدوان، وإلى آل علاوي، بوفاة خليل مذيب علاوي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس، بيتي عزاء المرحومين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين.
 
gnews

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