الديوان الملكي يعزي العدوان وعلاوي

ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس، بيتي عزاء المرحومين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين.
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