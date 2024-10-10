 
الخميس 2024-10-10 06:28 م
 

الديوان الملكي يعزي العمد وقعوار

العيسوي يعزي العمد وقعوار
العيسوي يعزي العمد وقعوار
الخميس، 10-10-2024 05:29 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة العمد بوفاة الإعلامي محمد عبدالغني العمد، وإلى عشيرة قعوار بوفاة النائب الأسبق والإعلامي فخري أنيس قعوار.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي العمد وقعوار، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل 3 وفيات بحادث سير مروع في اربد

الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني : توجيهات من رئيس الوزراء بالانفتاح على الإعلام

مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي

أخبار محلية هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض "روتس وورلد 2024"

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يمنع وصول الوقود لمستشفيات غزة وشمال القطاع

جامعة اليرموك

أخبار محلية اتفاقية تعاون أكاديمي بين "اليرموك" وكلية ماليزية

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

عربي ودولي إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل

العيسوي يعزي العمد وقعوار

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العمد وقعوار

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يصل ستاد عمان لحضور مباراة النشامى



 


الأكثر مشاهدة