الديوان الملكي يعزي العمد وقعوار

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة العمد بوفاة الإعلامي محمد عبدالغني العمد، وإلى عشيرة قعوار بوفاة النائب الأسبق والإعلامي فخري أنيس قعوار. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي العمد وقعوار، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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