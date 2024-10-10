الديوان الملكي يعزي العمد وقعوار

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي العمد وقعوار، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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