الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة العوايشة بوفاة الحاج باسل جلال العوايشة وإلى عشيرة أبو زيد بوفاة نايف أحمد أبو زيد، وإلى عشيرة العربيات بوفاة الطفل عبادة معتصم عربيات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشائر العوايشة وأبو زيد والعربيات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته.