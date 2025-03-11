الديوان الملكي يعزي الفايز/بني صخر

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفايز/ بني صخر، بوفاة فواز راجح القفطان الفايز، وبوفاة حنان شبيب الفايز. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، في منطقة الزيتونة بلواء الجيزة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعشيرة الفايز وعموم عشائر بني صخر.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.