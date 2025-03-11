الديوان الملكي يعزي الفايز/بني صخر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، في منطقة الزيتونة بلواء الجيزة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعشيرة الفايز وعموم عشائر بني صخر.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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