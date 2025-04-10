الخميس 2025-04-10 09:16 م
 

الديوان الملكي يعزي اللوزيين

العيسوي يعزي اللوزيين
العيسوي يعزي اللوزيين
 
الخميس، 10-04-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس ، واجب العزاء إلى عشيرة اللوزيين بوفاة الحاج علي سلامة السليمان اللوزي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الجبيهةبمحافظة العاصمة،  تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة اللوزيين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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