الديوان الملكي يعزي اللوزيين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الجبيهةبمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة اللوزيين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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