الديوان الملكي يعزي الماضي والتلاهين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الدكتور فيصل نايف الماضي، في ديوان بيت الكرك، بمنطقة غمدان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الماضي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة التلاهين، في لواء فقوع بمحافظة الكرك، بوفاة الحاجة وطفا سليم الشقور، والدة القاضي بسام محمد التلاهين، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة التلاهين، في لواء فقوع بمحافظة الكرك، بوفاة الحاجة وطفا سليم الشقور، والدة القاضي بسام محمد التلاهين، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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