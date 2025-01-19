 
الأحد 2025-01-19 05:44 م
 

الديوان الملكي يعزي الماضي

العيسوي يعزي الماضي
العيسوي يعزي الماضي
الأحد، 19-01-2025 04:54 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الماضي بوفاة متعب عبدالله صياح الماضي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الماضي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028

الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العيسوي يعزي الماضي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الماضي

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة

أخبار محلية اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهديترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء

أخبار محلية ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاة واصابات بحادث سير

454

المرأة والجمال نصائح طبيعية لتقوية الأظافر وحمايتها من التلف



 




الأكثر مشاهدة