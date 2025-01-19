الديوان الملكي يعزي الماضي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الماضي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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