الثلاثاء 2025-07-01 05:43 م
 

الديوان الملكي يعزي المجالي والصرايرة والكردي والمراشدة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي
العيسوي
 
الثلاثاء، 01-07-2025 04:15 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر المجالي والصرايرة والكردي والمراشدة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي إلى ذوي المرحوم  الحاج فايز مصلح المجالي، وعموم عشيرة المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل إلى ذوي المرحومة آمنة سلامة الصرايرة شقيقة النائب إبراهيم الصرايرة، وعموم عشيرة الصرايرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

ونقل العيسوي إلى ذوي المرحومة ملك صيتان المراشدة، أرملة باسم عادل الكردي، وعموم عشيرتي الكردي والمراشدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
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