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الديوان الملكي يعزي المساعدة والعبداللات

العيسوي يعزي المساعدة والعبداللات
العيسوي يعزي المساعدة والعبداللات
الثلاثاء، 28-01-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، العزاء لعشيرتي المساعدة والعبداللات.اضافة اعلان


 ففي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج شاهر عارف المساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 وفي محافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء محمد احمد العبد فليح العبداللات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العبداللات، سائلا المولي عزو وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
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