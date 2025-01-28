الديوان الملكي يعزي المساعدة والعبداللات

ففي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج شاهر عارف المساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي محافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء محمد احمد العبد فليح العبداللات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العبداللات، سائلا المولي عزو وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة
-
الجامعة الأردنية الثامنة عربيا والأولى محليا
-
مدير الأمن العام يزور مؤسّسة المتقاعدين العسكريين
-
وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في إربد
-
وزارة العمل توضح حول انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للواء الزيود بالشفاء
-
حسان يوجه بإنشاء مبنى جديد لمركز صحي عجلون الشامل
-
العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية عصي على جميع التحديات