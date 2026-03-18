الديوان الملكي يعزي بشهداء الواجب

ففي منطقة مؤتة في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء شهيد الواجب الملازم أول مراد إسعود المواجدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المواجدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وفي منطقة أرينبة الشرقية في لواء الجيزة، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء شهيد الواجب الرقيب خلدون أحمد الرقب، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرقب، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد في عليين، وأن يلهم أهله الصبر والثبات، ويجزيه عنا وعن وطنه خير الجزاء.
وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء شهيد الواجب العريف صبحي محمد الدويكات، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الدويكات، راجياً من الله العلي القدير أن ينعم على الشهيد بالرحمة والمغفرة، وأن يخفف عن أهله مصابهم، ويثبتهم على قيم الوفاء والعطاء التي جسّدها الشهيد في حياته ومسيرته العملية.
وقال العيسوي، خلال تقديم واجب العزاء لذوي شهداء الواجب الثلاثة، إن استشهاد هؤلاء الأبطال يعكس أعلى درجات الشجاعة والتفاني في أداء الواجب الوطني، معربًا عن فخر جلالة الملك وسمو ولي العهد بتضحيات نشامى الأجهزة الأمنية الذين يذودون عن أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وأضاف العيسوي أن تضحياتهم محل تقدير وفخر الجميع، وأن دماء شهداء الواجب لن تذهب هدرًا، وستظل ماثلة في ذاكرة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وأجهزته الأمنية من كل سوء.
-
أخبار متعلقة
-
وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10
-
المومني: 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السعودي
-
المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة
-
المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة
-
مدير عام الخدمات الطبية يتفقد المستشفيات العسكرية في إقليم الشمال
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة
-
أسواق الرصيفة تشهد إقبالا مع قرب عيد الفطر