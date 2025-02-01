الديوان الملكي يعزي بضحايا مرتبات القوات المسلحة إثر حادث سير

وكانت دورية عسكرية تعرضت لحادث تدهور مركبتهم، يوم أمس الجمعة، في منطقة غور المزرعة، نجم عنه ثلاث وفيات وأربع إصابات.
كما أطمأن العيسوي على صحة المصابين، الذين يرقدون على سرير الشفاء في الخدمات الطبية الملكية، حيث نقل لهم تحيات وتمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بالشفاء العاجل.
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