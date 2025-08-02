الديوان الملكي يعزي بوفاة العميد المعايطة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة المعايطة، بوفاة العميد محمد علي السوادحة المعايطة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد المعايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



