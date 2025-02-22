الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة المقابلين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر التعامرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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