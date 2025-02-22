 
السبت 2025-02-22 05:28 م
 

الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين

. العيسوي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين
العيسوي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين
السبت، 22-02-2025 04:54 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة التعمري بوفاة أمجد حابس التعمري، نجل الفنان حابس حسين.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة المقابلين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر التعامرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

أسطوانة الغاز البلاستيكية

أخبار محلية هل ستلغي الاسطوانات البلاستيكية في الاردن الاسطوانات الحديدية ؟

. العيسوي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين

اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

ا

عربي ودولي "رويترز" تكشف خطة أعدتها الولايات المتحدة لزيلينسكي

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية

ا

أخبار محلية مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية



 




الأكثر مشاهدة