الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة التعمري بوفاة أمجد حابس التعمري، نجل الفنان حابس حسين. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة المقابلين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر التعامرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.