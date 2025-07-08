الديوان الملكي يعزي بوفاة نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل الشريف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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