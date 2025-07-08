الديوان الملكي يعزي بوفاة نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل الشريف بوفاة نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور الأسبق سيف الشريف. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل الشريف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.