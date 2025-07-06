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الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

العيسوي يعزي عشائر آل عباسي
العيسوي يعزي عشائر آل عباسي
 
الأحد، 06-07-2025 04:43 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد ، واجب العزاء إلى عشائر آل عباسي/ عياش بوفاة صالح جريس يوسف عياش آل عباسي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد،  في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر آل عباسي ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب  العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود.
 
 
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