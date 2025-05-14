الديوان الملكي يعزي عشائر الحنيطي

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحنيطي بوفاة الحاج عبد الرزاق عيسى العتارسة الحنيطي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة أبو علندا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الحنيطي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.