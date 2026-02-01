الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

08:17 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.





ففي منطقة جبل بني حميدة في محافظة مأدبا، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة صبحية نهار الربطة، ارملة المرحوم فايق الربطة وشقيقة سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالحافظ الربطة، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الربطة، داعيا الله أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة.





وفي منطقة الذهيبة بلواء الموقر في العاصمة عمان، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة الوكيل أول يعقوب محمد الدبوبي وزوجته هناء الحوراني، إثر حادث سير، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرتي الدبوبي والحوراني، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.



كما نقل العيسوي إلى ذوي المرحومين تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لأبنائهم حمود وسيلا وسيلينا، الذين يرقدون على سرير الشفاء.



وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم محمود محمد الجعافرة، شقيق القاضي مازن الجعافرة، رئيس محكمة الزرقاء، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعشيرة الجعافرة، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

