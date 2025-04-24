الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة أم السرب بالبادية الشمالية بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العيسى.
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