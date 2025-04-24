الخميس 2025-04-24 08:24 م
 

الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى

العيسوي يعزي عشائر العيسى
العيسوي يعزي عشائر العيسى
 
الخميس، 24-04-2025 07:24 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر العيسى لوفاة الحاج محمد مسند العيسى شقيق الشيخ هزاع المسند العيسى.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة أم السرب بالبادية الشمالية بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العيسى.
 
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