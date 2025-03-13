الديوان الملكي يعزي عشائر الفاعوري وأبو شهاب والخلايلة والجابر

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة محمد عبدالفتاح الفاعوري، وإلى آل أبو شهاب بوفاة عبدالكريم محمود أبو شهاب، وإلى عشيرة الخلايلة بوفاة أمينة الحياري، والدة نعيم خليفة الخلايلة، وإلى عشيرة الجابر بوفاة مبروك (بركات) الجابر. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقداء وعموم عشائر الفاعوري وأبو شهاب والخلايلة والجابر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.