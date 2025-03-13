الديوان الملكي يعزي عشائر الفاعوري وأبو شهاب والخلايلة والجابر

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقداء وعموم عشائر الفاعوري وأبو شهاب والخلايلة والجابر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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