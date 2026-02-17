الديوان الملكي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات

ففي صويلح بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة ليلى دادود الشيشاني، ارملة المرحوم صابر حسين بينو ووالدة اللواء المتقاعد سمير بينو، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرتي بينو والشيشاني سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد صدقي مساعدة والد السفير الدكتور معن مساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة أم أذينة بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سحر أحمد سعدالدين، زوجة عيسى سعيد المصري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي المرحومة، وعموم آل المصري وسعدالدين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
وفي مدينة السلط بمحافظة البلقاء نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الدكتورة مها أحمد ياسين الهباهبة، زوجة العميد المتقاعد أمجد الخريسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي المرحومة، وعموم عشيرتي الخريسات والهباهبة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ بحلول شهر رمضان
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030
-
الخدمات الطبية: الدوام في رمضان من الـ8.30 صباحا ولغاية الـ2.30 بعد الظهر
-
تعرف على مخالفات السير المستثناة من الخصم
-
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
-
الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط
-
لجان مشتركة بين "المهندسين" و"الجيولوجيين" لتعزيز التعاون المهني