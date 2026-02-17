الثلاثاء 2026-02-17 10:23 م

الديوان الملكي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات

الثلاثاء، 17-02-2026 08:40 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر  بينو والمساعدة والمصري والخريسات.اضافة اعلان


ففي صويلح بمحافظة العاصمة،  نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة ليلى دادود الشيشاني، ارملة المرحوم صابر حسين بينو ووالدة اللواء المتقاعد سمير بينو،  تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرتي بينو والشيشاني سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد صدقي مساعدة والد السفير الدكتور معن مساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة أم أذينة بالعاصمة عمان نقل العيسوي،  خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سحر أحمد سعدالدين، زوجة عيسى سعيد المصري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي المرحومة، وعموم آل المصري وسعدالدين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

وفي مدينة السلط  بمحافظة البلقاء نقل العيسوي،  خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الدكتورة مها أحمد ياسين الهباهبة، زوجة العميد المتقاعد أمجد الخريسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي المرحومة، وعموم عشيرتي الخريسات والهباهبة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
 
 


