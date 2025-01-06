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الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو الرب

العيسوي يعزي عشيرة أبو الرب
العيسوي يعزي عشيرة أبو الرب
الإثنين، 06-01-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة أبو الرب بوفاة المهندس محمود خليل أبو الرب.اضافة اعلان


  ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الرب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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