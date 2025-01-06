الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو الرب

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الرب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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