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الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو رمان

العيسوي
العيسوي
 
السبت، 08-03-2025 03:51 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة أبو رمان بوفاة أحمد إبراهيم أبو رمان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو رمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
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