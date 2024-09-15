الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي وآل السمكري

05:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/703069 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الحنيطي بوفاة الحاج عبدالله فلاح الحنيطي، وإلى آل السمكري بوفاة الحاج ياسين أحمد السمكري. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة الحنيطي وآل السمكري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.