الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي وآل السمكري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة الحنيطي وآل السمكري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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