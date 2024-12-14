 
السبت 2024-12-14 06:27 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان

العيسوي يعزي عشيرة الحويان
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان
السبت، 14-12-2024 05:25 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الحويان بوفاة عليان سلامة الحويان.اضافة اعلان

 
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم عشيرة الحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

أحمد الشرع

عربي ودولي أحمد الشرع: ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني

عملة سورية

عربي ودولي ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار

العيسوي يعزي عشيرة الحويان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان

عبد المنعم وريكات

أخبار محلية المجتمع القبلي والتمكين الأمني للدولة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني

أخبار محلية المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة

علم لبنان

عربي ودولي استشهاد لبناني جراء غارة إسرائيلية

محافظة العقبة

أخبار محلية انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة



 




الأكثر مشاهدة