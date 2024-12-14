الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم عشيرة الحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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