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الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري

العيسوي يعزي عشيرة الحياري
العيسوي يعزي عشيرة الحياري
 
الأحد، 11-05-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد ، واجب العزاء إلى عشيرة الحياري بوفاة خالد موسى الحياري.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحياري سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
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العيسوي يعزي عشيرة الحياري

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