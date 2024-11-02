الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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