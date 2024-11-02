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الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

العيسوي يعزي الخلايلة
العيسوي يعزي الخلايلة
السبت، 02-11-2024 05:40 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم السبت، إلى عشيرة الخلايلة بوفاة الحاج خلف خليف الخلايلة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة الخلايلة،  سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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