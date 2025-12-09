الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

03:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756681 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخلايلة بوفاة أحمد خلف مكيد الخلايلة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة عوجان، بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.

تم نسخ الرابط





