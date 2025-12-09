الثلاثاء 2025-12-09 04:47 م

الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الخلايلة
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الخلايلة
الثلاثاء، 09-12-2025 03:05 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخلايلة بوفاة أحمد خلف مكيد الخلايلة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة عوجان، بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اجتماع وزاري يبحث إنشاء مبانٍ وساحات جديدة في جسر الملك حسين

أخبار محلية مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

ملابس لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

طريق يؤدي إلى "معبر اللنبي".

أخبار محلية إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر "اللنبي" لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

أخبار محلية العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

س

فيديو منوع طلاب قرّروا تقديم "البريزنتيشن" بطريقتهم الخاصة 😂!

ب

فيديو منوع رجل سعودي سُئل: "تتزوج الثانية مقابل مليون ريال؟".. وردّة فعله تُحدث تفاعلًا واسعًا

حزب مبادرة

أخبار محلية برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

لال

فيديو منوع شخص في مقطع: هكذا يتم تصنيع المرايا!



 






الأكثر مشاهدة