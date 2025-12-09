الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة عوجان، بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.
