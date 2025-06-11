الديوان الملكي يعزي عشيرة الرحاحلة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الرحاحلة بوفاة صلاح القدادحة الرحاحلة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القدادحة/ الرحاحلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.