الأربعاء 2025-06-11 06:36 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الرحاحلة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي
تعازي
 
الأربعاء، 11-06-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الرحاحلة بوفاة صلاح القدادحة الرحاحلة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القدادحة/ الرحاحلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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