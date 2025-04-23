الأربعاء 2025-04-23 05:20 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الرقاد

العيسوي يعزي عشيرة الرقاد
العيسوي يعزي عشيرة الرقاد
 
الأربعاء، 23-04-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الرقاد، بوفاة نوفة مرضي الهبارنة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة مشرفية الرقاد بلواء سحاب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الرقاد والهبارنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.
 
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