الديوان الملكي يعزي عشيرة الرقاد

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة مشرفية الرقاد بلواء سحاب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الرقاد والهبارنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.
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