الديوان الملكي يعزي عشيرة الشراب

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بدر الجديدة، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر عباد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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