الديوان الملكي يعزي عشيرة الشراب

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة الزيود/ الشراب، بوفاة نهار حمدان الشراب الزيود العبادي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بدر الجديدة، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر عباد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.