الديوان الملكي يعزي عشيرة الشرايدة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرايدة، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
