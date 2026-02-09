الإثنين 2026-02-09 06:35 م

الديوان الملكي يعزي عشيرة الشرايدة

الإثنين، 09-02-2026 05:12 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشرايدة بوفاة العميد المتقاعد نزيه مصطفى الشرايدة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرايدة، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


