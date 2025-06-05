الديوان الملكي يعزي عشيرة الشرع

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة حواره بمحافظة اربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرع، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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