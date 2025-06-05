الديوان الملكي يعزي عشيرة الشرع

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الشرع بوفاة الدكتور عبدالله عبدالرحيم الشرع. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة حواره بمحافظة اربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرع، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.