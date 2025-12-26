الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ، في مدينة السلط بمحافظة البقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العربيات.
