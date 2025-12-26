الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات

04:57 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة العربيات بوفاة المدير العام للاقراض الزراعي السابق المرحوم المهندس محمد عبدالسلام العربيات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ، في مدينة السلط بمحافظة البقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العربيات.

