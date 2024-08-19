الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعوري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في لواء عين الباشا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعوري سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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