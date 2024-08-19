الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعوري

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة النائب الأسبق هاشم عبدالله الواكد الفاعوري.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في لواء عين الباشا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعوري سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

اضافة اعلان